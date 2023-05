Journées de l’architecture : Rallye en famille au Musée de Vire Normandie Musée, 14 octobre 2023, Vire Normandie.

Pour ce week-end des journées de l’architecture, le musée vous propose un rallye en famille : affrontez vos adversaires au cours d’un jeu de piste afin de mieux comprendre les particularités de la ville reconstruite ! partir de 8 ans. Durée : 2h..

2023-10-14 à 10:30:00 ; fin : 2023-10-14 12:30:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



For this weekend of the architecture days, the museum offers a family rally: compete against your opponents in a treasure hunt to better understand the particularities of the reconstructed city! From 8 years old. Duration: 2 hours.

Para este fin de semana de las Jornadas de Arquitectura, el museo propone un rally en familia: ¡competir unos contra otros en una búsqueda del tesoro para comprender mejor las particularidades de la ciudad reconstruida! A partir de 8 años. Duración: 2 horas.

An diesem Wochenende der Architekturtage bietet Ihnen das Museum eine Familienrallye an: Treten Sie bei einer Schnitzeljagd gegen Ihre Gegner an, um die Besonderheiten der wiederaufgebauten Stadt besser zu verstehen! Ab 8 Jahren. Dauer: 2 Stunden.

