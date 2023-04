Journées du Matrimoine / Journées européennes du Patrimoine au Musée de Vire Normandie Musée, 16 septembre 2023, Vire Normandie.

Tout le week-end, visite gratuite du musée de Vire et de son exposition.

Visite guidée en centre-ville : le dimanche à 10h30, Vire depuis des fortifications médiévales. A partir de 8 ans..

Samedi 2023-09-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 12:30:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Guided tour outside the walls: Saturday

The doors: an entry into the architecture of the Reconstruction.

Guided tour: Sunday

Discreet or powerful, the heroines of history.

Todo el fin de semana, visita gratuita del museo de Vire y su exposición.

Visita guiada en el centro de la ciudad: domingo a las 10:30 h, Vire desde las fortificaciones medievales. A partir de 8 años.

Das ganze Wochenende über kostenlose Besichtigung des Museums von Vire und seiner Ausstellung.

Führung im Stadtzentrum: Sonntag um 10:30 Uhr, Vire seit den mittelalterlichen Festungen. Ab 8 Jahren.

