Visite guidée/guided tour en anglais de l’expo : La Fabrique des parfums « Roger&Gallet » au Musée de Vire Normandie Musée, 21 juillet 2023, Vire Normandie.

Pour la saison 2023, le musée proposera une nouvelle exposition intitulée : La fabrique des parfums, Roger&Gallet, une marque iconique.

Le musée propose aujourd’hui une visite guidée en anglais de l’exposition. Durée 1h..

2023-07-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-21 16:00:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



For the 2023 season, the museum will offer a new exhibition entitled: The Perfume Factory, Roger&Gallet, an iconic brand.

The museum is now offering a guided tour of the exhibition in English. Duration 1 hour.

Para la temporada 2023, el museo ofrecerá una nueva exposición titulada: The Perfume Factory, Roger&Gallet, an iconic brand.

El museo ofrece ahora una visita guiada a la exposición en inglés. Duración 1 hora.

In der Saison 2023 wird das Museum eine neue Ausstellung mit dem Titel: La fabrique des parfums, Roger&Gallet, une marque iconique (Die Fabrik der Düfte, Roger&Gallet, eine ikonische Marke) anbieten.

Das Museum bietet heute eine englischsprachige Führung durch die Ausstellung an. Dauer: 1 Stunde.

