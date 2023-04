Journées européennes de l’archéologie au Musée de Vire Normandie Musée, 18 juin 2023, Vire Normandie.

Pour cette journée, le musée propose l’intervention de Stéphanie Raux, archéologue à l’INRAP, la verrerie gallo-romaine. Durée 1h30..

2023-06-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 16:30:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



For this day, the museum proposes the intervention of Stéphanie Raux, archaeologist at the INRAP, the Gallo-Roman glass factory. Duration 1h30.

Para este día, el museo propone la intervención de Stéphanie Raux, arqueóloga del INRAP, la fábrica de vidrio galo-romana. Duración 1h30.

Für diesen Tag schlägt das Museum den Vortrag von Stéphanie Raux, Archäologin bei INRAP, über die gallo-römische Glasherstellung vor. Dauer 1,5 Stunden.

