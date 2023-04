32 éme Foire à l’andouille à Vire Normandie Rue du Vieux Collège, 27 mai 2023, Vire Normandie.

L’Association de la foire à l’andouille propose sa 32ème édition de la Foire à l’andouille avec sa spécialité la véritable Andouille de Vire et ses nombreux exposants de produits du terroir, à la salle du Vaudeville..

Samedi 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Rue du Vieux Collège Salle du Vaudeville

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Association of the Andouille Fair proposes its 32nd edition of the Andouille Fair with its specialty the real Andouille of Vire and its numerous exhibitors of local products, at the Vaudeville hall.

La Association de la foire à l’andouille (Asociación de la Feria de la Andouille) propone su 32ª edición de la Feria de la Andouille con su especialidad la auténtica Andouille de Vire y sus numerosos expositores de productos locales, en la sala Vaudeville.

Die Association de la foire à l’andouille bietet ihre 32. Ausgabe der Foire à l’andouille mit ihrer Spezialität, der echten Andouille de Vire, und ihren zahlreichen Ausstellern mit regionalen Produkten in der Salle du Vaudeville an.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche