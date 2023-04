Rencontre – La parfumerie d’aujourd’hui au Musée de Vire Normandie Musée, 17 mai 2023, Vire Normandie.

Le musée de Vire Normandie vous propose de venir rencontrer Marine Freydier, commerciale grands-comptes chez Robertet, maison de parfums et leader mondial des ingrédients naturels. Réservation indispensable, places limitées..

2023-05-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-17 . .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Vire Normandie Museum invites you to come and meet Marine Freydier, key account manager at Robertet, a perfume company and world leader in natural ingredients. Reservation required, places are limited.

El Museo Vire Normandie le invita a conocer a Marine Freydier, responsable de grandes cuentas de Robertet, empresa de perfumería líder mundial en ingredientes naturales. Imprescindible reservar, las plazas son limitadas.

Das Museum von Vire Normandie lädt Sie ein, Marine Freydier, Vertriebsmitarbeiterin für Großkunden bei Robertet, einem Parfümhaus und Weltmarktführer für natürliche Inhaltsstoffe, kennenzulernen. Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

