Visite animée – c’est quoi un musée ? Musée, 13 mai 2023, Vire Normandie.

Le musée propose une visite pour les enfants, avec Augustine la petite souris. 45 mn – de 3 à 7 ans..

2023-05-13 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-13 11:45:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The museum offers a visit for children, with Augustine the little mouse. 45 mn – from 3 to 7 years old.

El museo ofrece una visita para niños, con el ratoncito Agustín. 45 minutos – de 3 a 7 años.

Das Museum bietet eine Führung für Kinder mit der kleinen Maus Augustine an. 45 Min. – 3 bis 7 Jahre.

