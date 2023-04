Nuit des musées au Musée de Vire Normandie Musée, 13 mai 2023, Vire Normandie.

Pour la saison 2023, le musée proposera une nouvelle exposition intitulée : La fabrique des parfums, Roger&Gallet, une marque iconique.

Pour la nuit des musées, entrée gratuite jusqu’à 22h. Animation : les musiciens du conservatoire musique et danse s’emparent du musée….

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:30:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



For the 2023 season, the museum will offer a new exhibition entitled: The perfume factory, Roger&Gallet, an iconic brand.

For the night of the museums, free entrance until 10 pm. Animation: the musicians of the music and dance conservatory take over the museum…

Para la temporada 2023, el museo ofrecerá una nueva exposición titulada: La Fábrica de Perfumes, Roger&Gallet, una marca icónica.

Para la noche de los museos, entrada gratuita hasta las 22 h. Animación: los músicos del conservatorio de música y danza toman el museo…

In der Saison 2023 wird das Museum eine neue Ausstellung mit dem Titel: La fabrique des parfums, Roger&Gallet, une marque iconique (Die Fabrik der Düfte, Roger&Gallet, eine ikonische Marke) anbieten.

Bei der Nacht der Museen ist der Eintritt bis 22 Uhr frei. Animation: Die Musiker des Konservatoriums für Musik und Tanz erobern das Museum…

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche