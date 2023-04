Les Bielles de Mai : exposition de vehicules de collection et de prestige à Vire Normandie Place du Château, 6 mai 2023, Vire Normandie.

13ème édition des Bielles de Mai, exposition de voitures de collection d’exception et de prestige, se retrouvent une nouvelle fois sur la place du Château. Buvette et restauration sur place. Cette année, une voiture est à gagner!.

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. .

Place du Château VIRE

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



12th edition of the Bielles de Mai, exhibition of exceptional and prestigious classic cars, will be held once again on the Place du Château. Refreshments and food on the spot. This year, a car is to be won!

la 13ª edición de las Bielles de Mai, exposición de coches clásicos excepcionales y prestigiosos, se celebrará de nuevo en la plaza del Castillo. Refrescos y catering in situ. Este año, ¡se podrá ganar un coche!

13. Ausgabe von Les Bielles de Mai, einer Ausstellung von außergewöhnlichen und prestigeträchtigen Oldtimern, finden sich erneut auf dem Place du Château ein. Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich. Dieses Jahr gibt es ein Auto zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche