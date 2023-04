Atelier gravure au Musée de Vire Normandie Musée, 26 avril 2023, Vire Normandie.

Venez expérimenter la technique de la linogravure pour réaliser votre planche botanique, intervenant Fabien Tabur, artiste plasticien. A partir de 8 ans. 2h..

2023-04-26 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-26 16:30:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Come and experiment with the linocut technique to create your own botanical plate, with Fabien Tabur, visual artist. From 8 years old. 2 hours.

Ven a experimentar con la técnica del linograbado para realizar tu propia plancha botánica, con Fabien Tabur, artista. A partir de 8 años. 2 horas.

Experimentieren Sie mit der Technik des Linolschnitts, um Ihr eigenes botanisches Brett zu erstellen. Referent: Fabien Tabur, bildender Künstler. Ab 8 Jahren. 2 Stunden.

