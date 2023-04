Visite guidée de l’expo : La Fabrique des parfums « Roger&Gallet » une marque iconique au Musée de Vire Normandie Musée, 23 avril 2023, Vire Normandie.

Une visite guidée de l’expo temporaire est proposée pour une durée d’une heure, une découverte ponctuée d’anecdotes et de touches olfactives. A partir de 8 ans..

2023-04-23 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-23 16:00:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



A guided tour of the temporary exhibition is offered for one hour, a discovery punctuated with anecdotes and olfactory touches. From 8 years old.

Durante una hora se ofrece una visita guiada a la exposición temporal, un descubrimiento salpicado de anécdotas y toques olfativos. A partir de 8 años.

Es wird eine einstündige Führung durch die temporäre Ausstellung angeboten, eine Entdeckungsreise, die mit Anekdoten und olfaktorischen Akzenten gespickt ist. Ab 8 Jahren.

