Atelier peinture au Musée de Vire Normandie Musée, 21 avril 2023, Vire Normandie.

Lors de cette atelier peinture, avec l’intervenante Marion Alexandre artiste-peintre, flacons de parfum, donnez forme à votre imagination. A partir de 8 ans. 1h..

2023-04-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-21 15:30:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



During this painting workshop, with the artist Marion Alexandre, give shape to your imagination. From 8 years old. 1h.

Durante este taller de pintura, con la artista Marion Alexandre, los frascos de perfume, dan forma a tu imaginación. A partir de 8 años. 1h.

Bei diesem Malworkshop mit der Referentin Marion Alexandre, einer Künstlerin, die Parfümflakons malt, kannst du deiner Fantasie Gestalt verleihen. Ab 8 Jahren. 1h.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche