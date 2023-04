Atelier d’éveil olfactif au Musée de Vire Normandie Musée, 20 avril 2023, Vire Normandie.

Dans le cadre de l’exposition temporaire Roger&Gallet, le musée propose une exploration ludique avec son nez. A partir de 8 ans, durée 1h30..

2023-04-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-20 16:00:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



As part of the Roger&Gallet temporary exhibition, the museum offers a playful exploration with the nose. From 8 years old, duration 1h30.

En el marco de la exposición temporal Roger&Gallet, el museo propone una exploración lúdica con la nariz. A partir de 8 años, duración 1h30.

Im Rahmen der Sonderausstellung Roger&Gallet bietet das Museum eine spielerische Erkundung mit der Nase an. Ab 8 Jahren, Dauer 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche