Visite animées pour les petits nez au Musée de Vire Normandie Musée, 19 avril 2023, Vire Normandie.

Le musée propose d’explorer l’histoire du parfum, entre odeurs et hygiène, avec Augustine la petite souris. 45 mn – de 3 à 7 ans..

2023-04-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-19 15:45:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The museum proposes to explore the history of perfume, between odors and hygiene, with Augustine the little mouse. 45 mn – from 3 to 7 years old.

El museo propone explorar la historia del perfume, entre olores e higiene, con el ratoncito Agustín. 45 mn – de 3 a 7 años.

Das Museum schlägt vor, die Geschichte des Parfums zwischen Gerüchen und Hygiene mit der kleinen Maus Augustine zu erforschen. 45 Min. – 3 bis 7 Jahre.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche