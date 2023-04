Atelier gravure au Musée de Vire Normandie Musée, 19 avril 2023, Vire Normandie.

Venez expérimenter la technique de la pointe sèche pour réaliser votre planche botanique, intervenant Fabien Tabur, artiste plasticien. A partir de 8 ans. 1h..

2023-04-19 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-19 15:30:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Come and experiment with the drypoint technique to create your own botanical plate, with Fabien Tabur, visual artist. From 8 years old. 1h.

Ven a experimentar con la técnica de la punta seca para crear tu propia plancha botánica, con Fabien Tabur, artista plástico. A partir de 8 años. 1h.

Experimentieren Sie mit der Technik der Kaltnadel, um Ihr eigenes botanisches Brett zu erstellen. Referent ist Fabien Tabur, bildender Künstler. Ab 8 Jahren. 1h.

