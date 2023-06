Exposition Peintures – Sculptures et Poteries de l’Espace des Arts Virazeillais Virazeil, 23 juin 2023, Virazeil.

Virazeil,Lot-et-Garonne

L’Espace des Arts Virazeillais organise en partenariat avec la Mairie, les Commerçants et les Artisans, Un Grand Concours d’Artistes. 28 Peintres, Sculpteurs et Potiers viennent exposer leurs œuvres. Toutes les techniques et tous les styles sont représentés..

2023-06-23 à ; fin : 2023-07-02

Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Espace des Arts Virazeillais, in partnership with the Town Hall, shopkeepers and craftsmen, is organizing a major Artists’ Competition. 28 Painters, Sculptors and Potters come to exhibit their work. All techniques and styles are represented.

El Espace des Arts Virazeillais organiza un gran concurso de artistas en colaboración con el Ayuntamiento, los comerciantes y los artesanos. 28 pintores, escultores y ceramistas vienen a exponer sus obras. Todas las técnicas y estilos están representados.

Der Kunstverein Espace des Arts Virazeillais organisiert in Zusammenarbeit mit dem Rathaus, den Geschäftsleuten und Handwerkern einen großen Künstlerwettbewerb. 28 Maler, Bildhauer und Töpfer stellen ihre Werke aus. Alle Techniken und Stile sind vertreten.

