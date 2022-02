Virago Théâtre Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Virago

Théâtre Comoedia, le jeudi 3 mars



Virago s’inscrit dans le « Co » de Jazz&Co, la découverte d’une démarche artistique singulière et exaltante ; une voix soul, surprenante par sa puissance, saisissante par sa délicatesse, des cordes frappées, pincées, frottées…Virago compose une pop qui s’affranchit des standards, à la croisée d’influences baroques, groove, minimalistes et de musiques de films. Cinq musiciens s’accordent pour marcher en cadence sur des chemins oniriques inspirés de fables contemporaines et de chants immémoriaux. Morgane Serra : voix, autrice – Mélanie Egger : piano, composition – Nghia Duong : contrebasse, arrangements cordes – Eléonore Begueria : violoncelle – Louison Barbaud-Haas : violon Partenaires principaux : Le Petit Duc, Salle de concerts, Aix-en-Provence (13) – Agorive Productions, Marseille (13) Partenaires associés : Conservatoire à rayonnement régional, Aix-en-Provence (13) – 6MIC, Salle de musiques actuelles, Aix-en-Provence (13) [https://www.facebook.com/virago.musique](https://www.facebook.com/virago.musique)

6€

6€

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne

2022-03-03T19:00:00 2022-03-03T21:00:00

