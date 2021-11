Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Virago imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

imfp, le mercredi 23 février 2022 à 20:30

Virago ouvre un champ singulier dans l’espace des musiques actuelles. La voix saisissante de Morgane Serra – alliage entre puissance et sensibilité – sublime l’esprit mélodique des compositions profondément inspirées et originales. Le choix d’un trio à cordes en subtil dialogue avec le piano de Mélanie Egger confère une empreinte personnelle à ce groupe dont l’univers musical se révèle envoutant.

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

POP ORCHESTRALE♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T20:30:00 2022-02-23T22:30:00

