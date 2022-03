Virago en orchestre symphonique Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Virago en orchestre symphonique
6MIC : salle des musiques actuelles
160 Rue Pascal Duverger
Aix-en-Provence
2022-04-12 20:30:00

2022-04-12 20:30:00 – 2022-04-12 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le Petit Duc prolonge l’accompagnement de ce groupe émergent dont la dimension orchestrale de la musique maintes fois soulignée trouve ici sa pleine réalisation. La confiance faite aux artistes affichée au fronton de notre salle se confirme : Nghia Duong, contrebassiste du groupe, sublime les compositions de Mélanie Egger et de Morgane Serra en signant ses premiers arrangements pour orchestre.



Inscrit au programme de la Biennale de la Ville d'Aix-en-Provence, ce concert traduit l'esprit de collaboration et le dynamisme qui animent les acteurs culturels du territoire en faveur de la création. Virago apparait pour la seconde fois au programme de cette saison mais avec une toute autre ambition : en concert sur la scène de 6MIC, accompagné par le grand orchestre des élèves du Conservatoire Darius Milhaud dirigé par Jean-Philippe Dambreville



Inscrit au programme de la Biennale de la Ville d’Aix-en-Provence, ce concert traduit l’esprit de collaboration et le dynamisme qui animent les acteurs culturels du territoire en faveur de la création. 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger Aix-en-Provence

