Virago Aix-en-Provence, 11 février 2023, Aix-en-Provence . Virago 1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc Aix-en-Provence

2023-02-11 – 2023-02-11

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Une voix soul, surprenante par sa puissance, saisissante par sa délicatesse, Des cordes frappées, pincées, frottées …



Virago compose une pop qui s’affranchit des standards, à la croisée d’influences baroques, groove, minimalistes et de musiques de films. 5 musiciens s’accordent pour marcher en cadence sur des chemins oniriques inspirés de fables contemporaines et de chants immémoriaux.



Mélanie Egger : piano

Morgane Serra : voix

Nghia Duong : contrebasse

Éléonore Begueria : violoncelle

Louison Barbaud-Haas : violon. Virago c’est une voix fervente, une musique singulière, rythmée par des cordes.



La chaîne « Petit Duc Web » vous permet de voir les concerts depuis chez vous.

