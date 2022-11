Virago

2022-12-01 – 2022-12-01 EUR Vous les avez découverts en décembre 2021 avec une première étape de création, déjà un beau succès. Puis vous avez suivi le projet audacieux d’associer le grand orchestre du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence en avril 2022, avec les arrangements pour orchestre écrit par Nghia Duong ; Le Petit Duc hors-les-murs partageait alors l’aventure avec l’équipe de 6MIC ; ici encore un grand succès.

Aujourd’hui Virago embrasse pleinement la singularité de ses compositions ; ce concert est la préfiguration de leur premier album à paraître en 2023. Avec ce nouveau concert de Virago, Le Petit Duc fête deux ans d’accompagnement du groupe, avec le bonheur de voir éclore des artistes avides d’apprendre et de partager… dernière mise à jour : 2022-11-09 par

