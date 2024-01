Virage vers le futur Le Blanc, jeudi 8 février 2024.

Début : Jeudi 2024-02-08 20:30:00

Projection débat autour du film « Virage vers le futur » Mobilités rurales alternatives à la voiture individuelle

Séance du film « Virage vers le futur » Mobilités rurales alternatives à la voiture individuelle.

Le Parc naturel régional de la Brenne mène depuis plusieurs mois une étude sur les questions de mobilité. Après une enquête habitants, à l’été 2023, des rencontres avec les élus, un groupe d’habitants s’est réuni en novembre et décembre et poursuivra ses réflexions en mars et avril. Pour enrichir notre réflexion collective, venez assister à la projection du film « Virage vers le futur » réalisé par 6 associations implantées dans l’Aveyron, avec l’appui notamment des Parcs naturels régionaux des Grands Causses et de l’Aubrac. A travers ce film, vous découvrirez de nombreux témoignages et des récits d’expérimentations menées en milieu rural.

Durée 55 minutes // GRATUIT //

42 rue de la République

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire a.raynaud@parc-naturel-brenne.fr



