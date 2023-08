MIB 2023-2024 VIRAGE Paris, 10 septembre 2023, Paris.

MIB 2023-2024 VIRAGE a lieu à la date du 2023-09-10 à 13:00:00.

Tarif : 7 à 15 euros.

MIB 2023-2024 VIRAGE PARISLe dimanche 10 septembre de 13H à 2HLe Festival MIB – Maroc International Battle est un événement unique célébrant les cultures et les arts urbains, avec une compétition de danse en équipe 3 contre 3 au cœur des festivités. Pendant trois jours, danseurs, artistes et humoristes se partageront la scène au sein d’un village d’animation où diverses associations et structures dédiées aux cultures urbaines vous feront découvrir art, cuisine, créations artistiques, sports et actions sociales dans une ambiance conviviale et festive.Se déroulant au Théâtre Royal de Marrakech, le MIB est également la phase finale d’éliminatoires internationales, avec des qualifications ayant lieu à Paris, New York, Dakar , Bruxelles, Amsterdam et Marrakech. Les règles de la compétition sont inédites et révolutionnaires, permettant à tous les groupes de danse, expérimentés ou débutants, de tenter leur chance. Les internautes votent pour les participants de la première phase, qui accèderont ensuite à la deuxième phase de qualification.Les équipes qualifiées et ayant remporté la deuxième phase gagneront leur place en finale à Marrakech. Elles recevront des billets d’avion, l’hébergement et les repas sur place. Les finalistes tenteront de remporter le prestigieux titre de MIB 2023 et un prix de 15 000 €. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel alliant compétition, partage et découverte des arts urbains !

Réservez votre billet ici

VIRAGE

26 RUE HÉLÈNE ET FRANÇOIS MISSOF Paris 75017

