L’Agglomération montargoise participe à la Journée nationale de lutte contre la mucoviscidose et organise sa 32e Virade de l’Espoir les 25 et 26 septembre. Deux moments forts sont proposés : samedi 25 septembre, une animation est destinée aux enfants dans le jardin du Pâtis ; dimanche 26, parcours pédestres, VTT et cyclo au départ du stade Champfleuri et ouverture des piscines municipales d’Amilly et du lac de Montargis, feront don de la recette de cette journée. Tout le programme des Virades de l’Espoir sur virades.org VIRADES DE L’ESPOIR PLACE DU PATIS PLACE DU PATIS MONTARGIS 45200 Montargis Loiret

