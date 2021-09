Virades de l’espoir Barbaste, 25 septembre 2021, Barbaste.

Virades de l’espoir 2021-09-25 – 2021-09-25

Barbaste Lot-et-Garonne

Rendez-vous important et convivial, les Virades de l’Espoir se tiendront le dimanche 26 septembre au Pré du Curé à Barbaste ! Journée de solidarité pour vaincre la mucoviscidose, les Virades proposent des activités variées pour toute la famille : parcours sportifs pédestres et VTT, nombreuses animations et restauration sur place.

Samedi 25 septembre à 14h30 : concours de pétanque “La Bidochonnaise” à la salle des sports de Barbaste.

+33 6 74 23 95 48

Virades de l’Espoir

dernière mise à jour : 2021-09-14 par