Virades de l’espoir 2024, dimanche 29 septembre 2024.

Le dimanche 29 septembre 2024

de 09h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, évènement national festif et solidaire, donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie. Cette année, une multitude d’activités, de défis sportifs, de jeux et de spectacles, sont organisés pour faire de cet événement une expérience unique.

Pour que demain soit un espoir, venez en famille, entre amis, avec vos collègues pour apporter votre contribution à la lutte contre la mucoviscidose.

Les Virades de l’espoir auront lieu le 29 septembre prochain, partout en France. Voici le programme prévu à Paris et dans les villes alentours.

Virade

du Parc de Sceaux (92)

·

Courses chronométrées avec

classement : 10 km / 5 km / 1,5 km

·

Joggings sans classement : 5

km / 1,5 km

·

Marche à allure libre : 5 km

Virade

de Paris (75)

·

Course du souffle, randonnée

du souffle et restaurant du souffle.

·

De nombreuses animations au

village de l’Espoir.

· Muco-Roller à 15h00

Virade

de Cergy-Pontoise (95)

·

Une course chronométrée de 10

km et une de 6km

·

Une course à allure libre de 6

km

·

Une randonnée de 14 km

·

Une marche familiale de 4 km

·

Une course enfants

·

Un challenge connecté

La mucoviscidose est une maladie génétique rare et progressive qui affecte principalement les voies respiratoires et le système digestif. Si au cours des deux dernières décennies, la prise en charge de la mucoviscidose a connu des progrès majeurs, Vaincre la Mucoviscidose continue d’alerter sur les combats qu’il reste à mener pour améliorer le quotidien de l’ensemble des personnes concernées par cette maladie, les patients et les aidants familiaux.

En 2023, la mucoviscidose ne se guérit toujours pas malgré des avancées notables

Partout en Ile de France

Contact : https://www.facebook.com/VaincrelaMucoviscidose https://www.facebook.com/VaincrelaMucoviscidose https://virades.vaincrelamuco.org/

Presse Cette année, les Virades de l’espoir auront lieu le 24 septembre