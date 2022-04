Virades de l’Emeraude Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen

Virades de l'Emeraude Créhen, 7 mai 2022, Créhen. Rue du Vieux-Château Château du Guildo

2022-05-07 – 2022-05-08

Créhen Côtes d’Armor Créhen Randonnée cyclo vtt et pédestre au départ du Château du Guildo

-Samedi à partir de 13 h30

-Dimanche à partir de 7h En pédestre les parcours sont de 8 à 20 km

VTT de 33 à 100 km

