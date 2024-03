Virade de l’Espoir Parc Pastré Marseille 8e Arrondissement, dimanche 29 septembre 2024.

Virade de l’Espoir Parc Pastré Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La virade de Marseille comprend une course de 5 et 10 km, une marche de 3 km et, très certainement cette année, une course enfant.Familles

En 2024, la virade de l’espoir de Marseille fête sa 10e édition.

C’est toujours une journée conviviale, solidaire et familiale qui

regroupe coureurs et des marcheurs dont le seul but est de soutenir la recherche.



Nous installons un village avec des animations (musique, stands,

loterie, jeux pour enfants …) et nous proposons une paëlla géante. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 09:00:00

fin : 2024-09-29 16:00:00

Parc Pastré 155 avenue de Montredon

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur viradeespoirmarseille@gmail.com

L’événement Virade de l’Espoir Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille