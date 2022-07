VIRADE DE L’ESPOIR Campbon Campbon Catégories d’évènement: Campbon

VIRADE DE L'ESPOIR Campbon, 25 septembre 2022

Plan d’eau du Pilori Campbon Loire-Atlantique

2022-09-25 08:00:00 – 2022-09-25 17:00:00 Campbon

Au programme de cette journée organisée par l'association « Vaincre la mucoviscidose »: marches, galopade, animations diverses, concerts, restauration (grillades, frites, galettes).

Entrée libre

campbon.virade@gmail.com +33 2 40 56 79 95

Entrée libre Campbon

