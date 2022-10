VIP – soigneur d’un jour, 3 novembre 2022, .

VIP – soigneur d’un jour



2022-11-03 08:00:00 – 2022-11-03 10:00:00

Vivez un moment unique d’émotions au plus près des animaux du parc et plus particulièrement avec nos loups : visite des coulisses, nourrissage ou encore observation des individus, vous rentrez durant 2h dans la peau d’un soigneur animalier !

Au-delà de la visite, vous partagerez le quotidien des équipes animalières et profiterez de leurs anecdotes sur les animaux.

Au cours de ce moment privilégié, il vous sera alors possible de poser directement au soigneur toutes vos questions…

Cette expérience d’exception va vous plonger dans les coulisses du Parc où vous vivrez des moments uniques d’émotion et de complicité avec les animaux du Parc et leurs soigneurs !

Tarif incluant le droit d’entrée sur site . Groupe de 10 personnes maximum – en français – les enfants de 7 à 14 ans inclus doivent être accompagnés d’un adulte (entrée payante)

