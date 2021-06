Nantes Parc Méliès Loire-Atlantique, Nantes VIP Festival Nomade du Breil / Salons rencontres & invités Parc Méliès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dans la poursuite des salons-labos Europe menés en 2020, au cours de l’été 2021 la compagnie MORADI vous invite au parc Méliès pour des salons-rencontres avec **des auteurs & une traductrice**. **De 14h à 17h > Parc Mélies, 31 rue de Malville** **VEN 16 JUILLET 2021** Avec **Cathie Barreau**, autour de son livre « Lettre de natalia gontcharova à alexandre pouchkine » – Editions L’Oeil ébloui, 2021 **VEN 23 JUILLET 2021** Avec **Nina Hamalcik**, traductrice, pour un voyage en Tchéquie. **VEN 20 AOÛT 2021** Conversations avec **Ronan Cheviller & Anne Neyens** autour des romances estivales. **VEN 27 AOÛT 2021** Avec **Sylvie Beauget** autour de son livre « L’Anorme » – Éditions L’Atelier du Gué ​ *** **De 14h à 17h > Jardin du 38 Breil, 38 rue du Breil** **VEN 10 SEPT 2021** Avec **Sylvain Renard**, autour de son livre « Hélio, enfant voleur d’immortalité » – Éditions Théâtre Athenor — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) Dessin : Quentin Faucompré

Dans le cadre du projet « Romances européennes », salons rencontres avec des invités tout l’été. Parc Méliès 31 rue de Malville – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

