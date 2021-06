Nantes Restaurant Intergénérationnel Malville Loire-Atlantique, Nantes VIP Festival Nomade du Breil / Salon d’écoute « Paroles de post-confinement » Restaurant Intergénérationnel Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Restaurant Intergénérationnel Malville, le mardi 13 juillet à 14:00

Durant l’été 2020, la compagnie MORADI a ouvert son micro à des enfants, des jeunes et des adultes du Breil qui ont fait part de la manière dont ils ont ressenti, perçu, vécu l’expérience du confinement. Douze cartes postales sonores seront à l’écoute & on en discute. ​ Réalisation : Anne Neyens — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) Dessin : Quentin Faucompré

Gratuit sur inscription

Dans le cadre du projet « Romances européennes », salon d’écoute de cartes postales sonores d’habitants du Breil enregistrés lors de l’été 2020. Restaurant Intergénérationnel Malville 31 rue de Malville – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T16:00:00

