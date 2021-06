Nantes Pôle associatif 38 Breil Loire-Atlantique, Nantes VIP Festival Nomade du Breil / Pépilove saison #2 Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**PÉPILOVE SAISON #2** ​ En partenariat avec la Pépinière Jeunesse Horizon **ATELIER #2 : IMPRO THÉÂTRE & CIE** **> LES MARDIS 13 & 20 JUILLET 2021 – 17h/19h** **Pépinière Jeunesse Horizon, 38Breil, Nantes** **RESTITUTION : JEUDI 22 JUILLET 2021, 18h** **> Maison de quartier des Dervallières Accoord** Ecrire. Improviser. Jouer. Chanter. Danser. Raconter une histoire. Échauffement vocal & physique. Jeu théâtral. Venez vous amuser, partager, échanger et construire un spectacle collectif où chacun pourra apporter ses idées !!! Lors de cet atelier, nous proposons d’improviser sur la rencontre, l’amitié, les séparations, les retrouvailles… Et aussi sur ce que chacun pense et ressent. Vous pouvez venir avec des textes, des chansons… Nous viendrons aussi avec des petites scènes qui pourront être des points de départ… Notre but : Composer une pièce courte que nous jouerons ensemble à la fin de l’atelier ! **ATELIERS GRATUITS [jauge limitée]** **> Infos / Inscriptions : 07 78 69 88 50 -** [**[compagniemoradi@laposte.net](mailto:compagniemoradi@laposte.net)**](mailto:compagniemoradi@laposte.net) **​** — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) Dessin : Quentin Faucompré

