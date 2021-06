VIP Festival Nomade du Breil / Lecture au vert par les Compagnons Amateurs Pôle associatif 38 Breil, 11 août 2021-11 août 2021, Nantes.

Pôle associatif 38 Breil, le mercredi 11 août à 15:00

**LECTURE DANS LA VALLEE DE LA CHEZINE** **MER 11 AOUT 2021 > 15h** **Sur inscription [jauge limitée]** **Rdv au Pôle associatif 38 Breil, 38 rue du Breil, Nantes** **Thématique du jour : « Heurts et bonheurs du voisinage »** **​** _Lecture menée par le Groupe des Compagnons Amateurs de la Cie Moradi_ Piloté par Sylvain Maresca, le président de la Cie Moradi, le groupe des compagnons amateurs a été lancé en 2020 et réunit des lec-teur-trice-s, habitant-e-s du Breil-Barberie et de Nantes Nord pour la plupart. L’objectif initial de la démarche était de mobiliser sur de nouveaux projets les personnes qui ont participé au cours des années précédentes à la dynamique théâtrale initiée sur le quartier du Breil par Ronan Cheviller et Anne Neyens dans le cadre du Théâtre Amok. Avec le souci de diversifier : > les initiatives, afin de permettre à tout un-e chacun-e de s’y investir selon son désir et ses possibilités : lectures, improvisations, mime, interprétation de textes théâtraux proprement dits, mais également productions vidéo ou radiophoniques, écriture, etc. > et les contextes comme les lieux de représentation : chez l’habitant, dans des salles, en extérieur, à l’occasion de manifestations publiques, dans le quartier ou ailleurs, etc. Malgré le contexte chaotique résultant de l’épidémie de covid, qui a fortement perturbé le démarrage des activités, un premier programme de lectures publiques a été lancé sur le thème des voisins. Un noyau de 8 personnes s’est emparé d’extraits de romans, de témoignages, de textes écrits spécialement pour composer et répéter la lecture à voix haute de quatre courts programmes à découvrir au fil de l’été jusqu’aux Journées du Patrimoine : > Heurts et bonheurs du voisinage » > « Les voisins remarquables » > « Jeux et amis d’enfance » > « La vache et les deux voisines », d’après un texte de Sylvain Maresca ​ — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) **En savoir plus sur le Groupe des Compagnons Amateurs de MORADI :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/compagnons-amateurs](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/compagnons-amateurs)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/compagnons-amateurs) Dessin : Quentin Faucompré

Gratuit sur inscription

Dans le cadre du projet « Romances européennes », lecture dans la Vallée de la Chézine, par les compagnons amateurs de la Cie Moradi.

Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



2021-08-11T15:00:00 2021-08-11T17:00:00