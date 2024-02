VIOREAU S’ANIME Joué-sur-Erdre, samedi 6 avril 2024.

VIOREAU S’ANIME Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

L’association Nature Sport Vioreau organise une journée découverte des activités plein-air sur le site de Vioreau avec en fin de journée une soirée festive !

L’association Nature Sport Vioreau propose un grand choix d’activités de pleine nature. Elle organise une journée découverte du site de Vioreau. L’événement “Vioreau s’Anime” propose un après-midi portes ouvertes de l’association labyrinthe, tir à l’arc, carabine, pentathlon. Vous aurez la possibilité de tester ces activités et de gagner une récompense ! Egalement un marché permettra de découvrir des artisans créateurs et producteurs locaux. Pour finir la journée soirée festive, bar, food truck, et un concert !

Si vous souhaitez y participer en tant qu’exposant vous pouvez contacter Elsa au 07 68 06 94 23. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06

Camping du Lac de Vioreau

Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L'événement VIOREAU S'ANIME Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2024-02-27