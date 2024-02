Vioncelle et voix avec Juliette Fabre Rue du Jardin Public Le Bugue, mercredi 7 février 2024.

Vioncelle et voix avec Juliette Fabre Rue du Jardin Public Le Bugue Dordogne

Au rez de chaussée de la médiathèque, La Petite Maison et l’Association La Ronde des Crayons nous ouvre les portes de l’univers de Juliette Fabre qui vient jouer du violoncelle et chanter. De 10 à 11h pour les tous petits de moins de 4 ans. Gratuit

Début : 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07 11:00:00

Rue du Jardin Public Médiathèque

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

