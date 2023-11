5ÈME SALON DU LIVRE DE VIOLS-LE-FORT Viols-le-Fort, 19 novembre 2023, Viols-le-Fort.

Viols-le-Fort,Hérault

Réservez votre dimanche 19 novembre, le salon du livre est de retour à Viols le Fort !

Rencontre et dédicace avec 24 auteurs (jeunesse, policier, BD, roman, fiction, poésie …..) à la salle polyvalente de 10h à 17h..

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



Save the date for Sunday, November 19, when the book fair returns to Viols le Fort!

Meet and sign 24 authors (youth, detective, comics, novels, fiction, poetry …..) at the Salle Polyvalente from 10am to 5pm.

Reserve su plaza para el domingo 19 de noviembre, cuando la feria del libro vuelva a Viols le Fort

Encuentre y firme a 24 autores (libros infantiles, policíacos, cómics, novelas, ficción y poesía …..) en la Salle Polyvalente de 10.00 a 17.00 h.

Reservieren Sie sich Sonntag, den 19. November, die Buchmesse ist wieder in Viols le Fort!

Treffen und Signieren mit 24 Autoren (Jugend, Krimi, Comics, Roman, Belletristik, Poesie …..) in der Mehrzweckhalle von 10 bis 17 Uhr.

