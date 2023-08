SÉANCE DÉDICACE DE JORDAN MECHNER À LA LIBRAIRIE LA BESTIOLE Viols-le-Fort, 26 août 2023, Viols-le-Fort.

Viols-le-Fort,Hérault

Nous avons le grand plaisir d’accueillir Jordan Mechner à la librairie pour une séance de dédicace. Il présentera la BD REPLAY sortie en avril dernier chez Delcourt ainsi qu’une nouveauté toute fraîche LIBERTE T1 qui sortira le 23 août!.

2023-08-26 10:00:00 fin : 2023-08-26 13:00:00. .

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



We’re delighted to welcome Jordan Mechner to the bookshop for a signing session. He’ll be presenting the REPLAY comic released last April by Delcourt, as well as a brand-new release, LIBERTE T1, due out on August 23!

Estamos encantados de recibir a Jordan Mechner en la librería para una sesión de firmas. Nos presentará el cómic REPLAY, publicado el pasado mes de abril por Delcourt, así como su nuevo libro LIBERTE T1, que saldrá a la venta el 23 de agosto

Wir freuen uns sehr, Jordan Mechner zu einer Signierstunde in der Buchhandlung begrüßen zu dürfen. Er wird den Comic REPLAY vorstellen, der im April bei Delcourt erschienen ist, sowie die brandneue LIBERTE T1, die am 23. August erscheinen wird!

Mise à jour le 2023-08-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP