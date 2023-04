FESTIVAL CHAP 2023 – 1 VERS 2 TROP, 3 mai 2023, Viols-le-Fort.

Après mille déboires, de groupes en bouteilles, c’est dans le fond du verre que ce duo a fermenté..

2023-05-03 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-03 . .

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



After a thousand setbacks, from groups to bottles, it is in the bottom of the glass that this duo has fermented.

Después de mil contratiempos, de los grupos a las botellas, es en el fondo del vaso donde este dúo ha fermentado.

Nach tausend Irrungen und Wirrungen, von Band zu Band, von Flasche zu Flasche, gärte dieses Duo auf dem Boden des Glases.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT DU GRAND PIC ST LOUP