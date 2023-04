FESTIVAL CHAP 2023 – PRÉSENTATION DU LIVRE “NOTRE CORPS, NOUS-MÊMES” PAR NINA FAURE, 3 mai 2023, Viols-le-Fort.

La nouvelle version de ce manuel féministe historique a été entièrement ré-écrite par un collectif d’autrices..

2023-05-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-03

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



The new version of this historical feminist manual has been completely rewritten by a collective of women authors.

La nueva versión de este histórico manual feminista ha sido completamente reescrita por un colectivo de autoras.

Die neue Version dieses historischen feministischen Handbuchs wurde von einem Autorinnenkollektiv komplett neu geschrieben.

