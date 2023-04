FESTIVAL CHAP 2023 – ATELIER D’ÉCRITURE ET DE TYPOGRAPHIE « CARTE D’ANNIVERSAIRE », 1 mai 2023, Viols-le-Fort.

A l’occasion de l’anniversaire de la création de La BestiOle, Clément Lacroix, aka Maigre Bâtard, propose d’accompagner vos souhaits d’anniversaire en punchlines originales. Atelier typographie pour les imprimer de 14h à 18h..

2023-05-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. .

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



For the anniversary of the creation of La BestiOle, Clément Lacroix, aka Maigre Bâtard, proposes to accompany your birthday wishes with original punchlines. Typography workshop for printers from 2pm to 6pm.

Con motivo del aniversario de la creación de La BestiOle, Clément Lacroix, alias Maigre Bâtard, le propone acompañar sus deseos de cumpleaños con originales remates. Taller de tipografía para impresores de 14.00 a 18.00 h.

Anlässlich des Jahrestags der Gründung von La BestiOle schlägt Clément Lacroix, aka Maigre Bâtard, vor, Ihre Geburtstagswünsche mit originellen Pointen zu untermalen. Typografie-Workshop zum Drucken von 14 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT DU GRAND PIC ST LOUP