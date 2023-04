FESTIVAL CHAP 2023 – SOIRÉE « IMBERT, DERRIÈRE LES FLAMMES » Viols-le-Fort Catégories d’Évènement: Hérault

Viols-le-Fort

FESTIVAL CHAP 2023 – SOIRÉE « IMBERT, DERRIÈRE LES FLAMMES », 1 mai 2023, Viols-le-Fort. “Imbert, Derrière les flammes”. Film documentaire. Réal. Lucas Mouzas. 52 min..

2023-05-01 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-01 . . Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



"Imbert, Behind the flames". Documentary film. Directed by Lucas Mouzas. 52 min.

