FESTIVAL CHAP 2023 – ANIMATIONS GRATUITES DIMANCHE 30 AVRIL APRÉS-MIDI, 30 avril 2023, Viols-le-Fort.

Chant pour tous.tes / Circle song et un grand jeu un peu fou dans les rues du village.

2023-04-30 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-30 17:30:00. EUR.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



Singing for all / Circle song and a big crazy game in the streets of the village

Canto para todos / Círculo de canto y un gran juego loco en las calles del pueblo

Singen für alle / Circle song und ein großes, verrücktes Spiel in den Straßen des Dorfes

