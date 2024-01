SPECTACLE DE MAGIE AU PROFIT DE L’ALSH VIOLS-LE-FORT Viols-le-Fort, samedi 3 février 2024.

Magictime et le centre de loisirs les Santolines de Viols le fort vous proposent un spectacle de magie à la salle polyvalente. Entrée payante au profit de l’ALSH. Stand de crêpes, vente de boissons, sculpture sur ballons et boom atomique seront au rendez-vous!

Pensez à réserver. Et surtout venez nombreux.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie



