MARCHÉ CROQ’NOËL Viols-en-Laval, 15 décembre 2023 18:00, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

Toute l’équipe de Croqu’local vous invite à son marché de noël/distribution qui aura lieu

esplanade B. Dimey..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



The entire Croqu’local team invites you to its Christmas market/distribution which will take place on the

esplanade B. Dimey.

Todo el equipo de Croqu’local le invita a su mercado/distribución de Navidad que tendrá lugar en la

explanada B. Dimey.

Das gesamte Team von Croqu’local lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt/Vertrieb ein, der stattfindet

esplanade B. Dimey stattfindet.

