NOËL DES ARTISANS LOCAUX Viols-en-Laval, 3 novembre 2023, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

Viols en Laval propose le Noël des artisans locaux accompagné d’un spectacle de noël. Des délices seront proposés pour le goûter..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 18:00:00. EUR.

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



Viols en Laval presents a Christmas show featuring local artisans. Delicacies will be available for snacking.

Viols en Laval ofrece un espectáculo navideño en el que participan artesanos locales. Habrá delicias disponibles para picar.

Viols en Laval bietet das Weihnachtsfest der lokalen Handwerker mit einer Weihnachtsshow an. Für den Nachmittagssnack werden Köstlichkeiten angeboten.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP