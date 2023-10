STAGE DE CIRQUE ET ÉVEIL MOTEUR Viols-en-Laval, 23 octobre 2023, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

La boite aux cirquouités vous attends à la salle Bernard Dimay du 23 au 27 Octobre pour proposer à vos bambins une découverte des arts du cirque pour les 6- 11 ans,

une sensibilisation et un éveil moteur autour de la thématique cirque pour les 3-5 ans.

2023-10-23 10:30:00 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



La boite aux cirquouités awaits you at the Salle Bernard Dimay from October 23 to 27 to offer your little ones a discovery of the circus arts for 6- to 11-year-olds,

circus-themed awareness and motor skills training for 3-5 year-olds

La boite aux cirquouités le espera en la Salle Bernard Dimay del 23 al 27 de octubre para ofrecer a sus pequeños la oportunidad de descubrir las artes circenses para niños de 6 a 11 años,

la sensibilización y la motricidad circense para los niños de 3 a 5 años

La boite aux cirquouités erwartet Sie vom 23. bis 27. Oktober im Salle Bernard Dimay, um Ihren Kindern eine Entdeckung der Zirkuskünste für 6- bis 11-Jährige anzubieten,

eine Sensibilisierung und motorische Entwicklung rund um das Thema Zirkus für 3- bis 5-Jährige

