JOURNÉES ARCHÉOLOGIE ET TERRIROIRES Viols-en-Laval, 13 octobre 2023, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

En parallèle avec la fête de la Science, les journées « archéologie et Territoires » auront lieu du 6 au 16 octobre 2023, sur les communes de Viols-en-Laval et Viols-Le-Fort, autour du site préhistorique de Cambous, ainsi que dans la ville de Castelnau-le-Lez (le 12 octobre), à la Maison des Jeunes et de la Culture..

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



In parallel with the Fête de la Science, the « Archaeology and Territories » days will take place from October 6 to 16, 2023, in the communes of Viols-en-Laval and Viols-Le-Fort, around the Cambous prehistoric site, as well as in the town of Castelnau-le-Lez (October 12), at the Maison des Jeunes et de la Culture.

Conjuntamente con la Fiesta de la Ciencia, las jornadas « Arqueología y Territorios » se celebrarán del 6 al 16 de octubre de 2023, en los municipios de Viols-en-Laval y Viols-Le-Fort, en torno al yacimiento prehistórico de Cambous, así como en la ciudad de Castelnau-le-Lez (el 12 de octubre), en la Casa de los Jóvenes y la Cultura.

Parallel zum Fest der Wissenschaft finden vom 6. bis 16. Oktober 2023 die Tage der « Archäologie und Territorien » in den Gemeinden Viols-en-Laval und Viols-Le-Fort rund um die prähistorische Stätte Cambous sowie in der Stadt Castelnau-le-Lez (am 12. Oktober) im Maison des Jeunes et de la Culture statt.

