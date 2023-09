JOURNÉE D’AUTOMNE Viols-en-Laval, 8 octobre 2023, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

Ce dimanche 8 octobre, la Journée d’automne est ENFIN DE RETOUR! Organisée par SLC-VEL, plein de choses à découvrir sur place et l’inscription au vide-grenier est gratuite..

2023-10-08 11:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



This Sunday, October 8, Autumn Day is FINALLY BACK! Organized by SLC-VEL, there’s plenty to discover on site, and registration for the garage sale is free.

Este domingo, 8 de octubre, ¡VUELVE POR FIN el Día de Otoño! Organizado por SLC-VEL, hay mucho que descubrir in situ, y la inscripción para la venta de garaje es gratuita.

Am Sonntag, dem 8. Oktober, ist der Herbsttag ENDLICH WIEDER DA! Organisiert von SLC-VEL, gibt es vor Ort viel zu entdecken und die Teilnahme am Flohmarkt ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP