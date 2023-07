RENCONTRE PAPILLES ET SAVEURS – LES SIFFLEURS Viols-en-Laval, 3 août 2023, Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval,Hérault

Visite et dégustation chez François, spirulinier. Il cultive de la spiruline fraîche : une algue dotée de super pouvoir. Découvrez sa culture, sa récolte. Soirée en musique avec « Le Voisin ». Rendez vous à 18h30 parking du domaine de Roussières à Viols en Laval..

2023-08-03 18:30:00 fin : 2023-08-03 . EUR.

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie



Visit and tasting at François, spirulina grower. He grows fresh spirulina, an algae with super powers. Find out how it’s grown and harvested. Musical evening with « Le Voisin ». Meet at 6.30pm at the Domaine de Roussières parking lot in Viols en Laval.

Visite a François, cultivador de espirulina, para una degustación. Cultiva espirulina fresca, un alga con superpoderes. Descubra cómo se cultiva y se cosecha. Velada musical con « Le Voisin ». Cita a las 18.30 h en el aparcamiento del Domaine de Roussières, en Viols en Laval.

Besuch und Verkostung bei François, einem Spirulina-Bauern. Er baut frische Spirulina an: eine Alge mit Superkräften. Entdecken Sie seinen Anbau und seine Ernte. Musikalischer Abend mit « Le Voisin ». Treffpunkt: 18:30 Uhr Parkplatz der Domaine de Roussières in Viols en Laval.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT DU GRAND PIC ST LOUP